Полномочия органов государственной власти региона в сфере гражданской обороны узаконят

В региональном парламенте прошло заседание комитета по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных. Парламентарии обсудили и рекомендовали областной Думе принять во втором чтении и окончательной редакции законопроект, определяющий полномочия органов государственной власти региона в сфере гражданской обороны.

В частности, шла речь о создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских средств, обеспечении своевременного оповещения населения, в том числе, экстренного, об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

- Все, что касается деятельности органов государственного управления во время военных действий, в том числе, по ликвидации последствий, очень важно, - отметил Михаил Ильиных. - И сейчас назрела необходимость урегулировать все возникающие вопросы.

Члены комитета также заслушали и обсудили информацию о деятельности регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». В обсуждении приняли участие представители Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», организационно-мобильного управления штаба Северного флота, военный комиссар Мурманской области.

В центре внимания были перспективы развития организации и планы работы, также проблемные вопросы деятельности.

Комитет предложил правительству Мурманской области создать рабочую группу по организации взаимодействия всех заинтересованных организаций, органов государственной власти и ДОССАФ по вопросам военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе.