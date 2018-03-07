Полномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться

В дебрях областного законотворчества

Региональный парламент 27 февраля на очередном заседании удовлетворил два протеста прокурора на поправки в региональные законы: от 13.07.2009 № 1133-01-3MO «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области» и от 28.05.2004 № 483-01-3MO «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области». Эти протесты касаются коррективов, внесённых депутатами в указанные документы в конце 2017 года и коренным образом меняющих отношения между региональной властью и муниципалитетами в части осуществления пассажироперевозок на общественно значимых маршрутах.

О тарифах и компенсациях

Как наша редакция в феврале уже сообщала, с введением указанных законодательных изменений, муниципалитеты получили право самим устанавливать тарифы на пассажироперевозки и провоз багажа на подведомственных территориях. При этом его величина не может превышать экономически обоснованного, который вводит комитет по тарифному регулированию Мурманской области (КТР). Однако, ранее за каждого перевезённого пассажира оператору перевозок выплачивали компенсацию из регионального бюджета, равную разнице между фактическим затратами на перевозки и установленным тарифом. Эти средства выделялись в виде субсидии муниципалитетам. С 2018 года, согласно законодательным коррективам, соответствующие доплаты операторам должны осуществляться из муниципальной казны.

С точки зрения депутата Госдумы от нашего региона Алексея Веллера, эти новеллы не соответствуют федеральным нормам. Если на места передаётся функция по установлению тарифа, то она должна передаваться полностью. Кроме того, при передаче государственных полномочий на уровень муниципалитета передаются и финансовые ресурсы.

В декабре 2017 года Алексей Веллер, депутат ГД, обратился по данной проблеме в областную прокуратуру, которая 25 января внесла соответствующие два протеста в региональный парламент. Спустя месяц с небольшим, депутаты вынесли вопрос на обсуждение думы.

Законодательные коллизии

На заседании 27 февраля прозвучало, что в октябре прошлого года комитет Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации передал эти законопроекты, разработанные в правительстве региона ещё в марте прошлого года, в соответствии с региональной госпрограммой по развитию транспортной системы, на рассмотрение губернатору Марине Ковтун. Ранее депутаты направляли их на одобрение в муниципалитеты и получили отрицательный отзыв, в частности, от главы администрации Мурманска Андрея Сысоева. Кстати, сити-менеджер приводил те же самые аргументы, которые содержатся сейчас в протесте прокурора, отметил докладчик по вопросу — глава профильного думского комитета Михаил Антропов.

В письме к главе региона депутаты ссылались на 17-е приложение к областной госпрограмме по развитию транспортной системы. Документ определяет порядок предоставления субсидий муниципалитетам на покрытие разницы между тарифами – реальным и установленным КТР.

«Но нас, в том числе и Сысоева, убедили, что ничего страшного после выхода коррективов не произойдёт, — рассказывал глава думского комитета. – Есть, мол, определённые противоречия в 131-ФЗ о полномочиях органов местного самоуправления и в ФЗ-220 об организации транспортных перевозок. Однако, первый закон до 1 января не предполагал, что городские округа и районы имеют право устанавливать тарифы на пассажироперевозки вообще. Они могли их устанавливать только на маршруты поселенческие и межпоселенческие. Но 29 декабря 2017 года Госдума приняла изменения в 131-ФЗ, которые отменили и эту малую толику прав на установление тарифов. Тут-то и выяснилось, что региональный механизм вообще не вписывается в правила выделения субсидий. Если это передача государственных полномочий, то тогда субъект должен полностью покрывать затраты на их исполнение. Поэтому позиция прокуратуры безукоризненна с правовой точки зрения. Остаётся или вернуться к прежней схеме исполнения полномочий по регулированию тарифов со стороны областного уровня — КТР, или сохранять участие муниципалитета, но, предоставляя ему не субсидии (невозвратная финансовая помощь. – Авт.), а субвенции (подлежит возврату в случае неиспользования или использования в неустановленные сроки. – Авт.)».

Закон издали - прослезились

На заседании думы отметили, что законодательная неурегулированность вопроса с финансовым обеспечением пассажироперевозок провоцирует сокращение социально значимых маршрутов в муниципалитетах. Профильный думский комитет согласен с протестом прокурора и предлагает к следующему заседанию регионального парламента вынести на повестку приемлемый вариант решения проблемы.

Другой вывод по результатам заслушивания информации предложила занести в протокол решения облдумы заместитель председателя комитета по тарифному регулированию Мурманской области Алла Багрова. «Протест прокурора не совсем применим к нашей ситуации, — считает она. - Мы не передавали полномочия по установлению стоимости проезда в муниципалитеты. Комитет устанавливал и устанавливает экономически обоснованный тариф. КТР передал только право установления более льготного закона — в соответствии с 131-ФЗ и региональным законом об установлении льготного проезда. В протесте прокурора и письме сити-менеджера Мурманска описывается ситуация, связанная с передачей полномочий на уровень муниципалитета полностью. Она не применима в нашем регионе. Спорить с прокуратурой сложно, но мне бы хотелось, чтобы сегодня не принималось окончательное решение. Комитет готов предоставить несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации, изучив практику в других регионах и различные судебные решения».

Более опытный в законотворчестве Михаил Ильиных, председатель комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО, возразил: протест прокурора надо удовлетворить, а потом вынести решение по корректировкам в законы.

От профильного думского комитета вообще последовал упрёк: депутаты приглашали для обсуждения спорного вопроса представителей правительства, но членов комитета по тарифному регулированию среди них не было. В связи с этим непонятно предложение КТР – отложить решение вопроса.

Депутат Вячеслав Попов выдвинул, с его точки зрения, компромисс: принять протест прокурора к рассмотрению. «Это будет мудрое решение, потому что сейчас мы не готовы к обсуждению данного вопроса. Пусть поработают ещё профильный думский комитет и все заинтересованные стороны», — считает он.

Коллегу активно поддержал Борис Пищулин, глава думского комитета по бюджету, финансам и налогам: «Я разделяю позицию КТР. Нельзя говорить однозначно, что все в законах неправильно. Есть нюансы, в которых будем разбираться. Надо принять протест прокурора к рассмотрению».

Тут уж не выдержала представитель прокуратуры и воззвала к букве закона. Протест прокурора удовлетворяется либо нет, третьего не дано. Не прописана в законе такая формулировка: принять к рассмотрению. Сроки рассмотрения протеста также определены нормативом – на ближайшем заседании думы. Позиция КТР заслуживает внимания, и её нужно рассмотреть с учётом предстоящих изменений в рассматриваемые законы.

«Вопрос не готов. Надо снять его с рассмотрения», — был категоричен депутат Олег Минин.

Этот пинг-понг со стороны смотрелся как-то странно. Многие депутаты работают в законодательном органе власти не один созыв. Нынешний созыв начал работу в 2016 году. И что, за полтора года не постигли азов работы вообще и с прокуратурой в частности?

Слабую работу думы с прокуратурой отметил в своей реплике Михаил Ильиных. Если бы дело обстояло иначе, этого и других протестов прокурора можно было бы избежать, отрегулировав все нюансы в рабочем порядке, считает он.

…Протест прокурора облдума удовлетворила. Законопроекты будет дорабатывать с участием КТР.

Екатерина СЕРЕГИНА.