Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область.

Katrin Подробно о состоянии теплоэнергетики региона написано на https://bloger51.com/2018/02/67025 Кому эта тема интересна, почитайте. Комментарий к новости: Работа систем жизнеобеспечения в Заозёрске восстановлена

KomRad Наши небожители такой бы финской зарплатой своё причинное место вытирали! Они миллионы в день в кошельки запихивают. Наша раша! Комментарий к новости: Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час