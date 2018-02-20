Полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Беглов почтил память защитников советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны

В преддверии Дня защитника Отечества и 100-летия Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота в городе-герое Мурманске полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». В церемонии у мурманского «Алёши» также приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава города Мурманска Дмитрий Филиппов, глава администрации областного центра Андрей Сысоев, воспитанники мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища и юнармейцы региона.

Более 73 лет назад в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции войск 14-й армии Карельского фронта и Северного флота от немецко-фашистских захватчиков полностью освобождено Советское Заполярье и Северная Норвегия.