Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час«Голосуй за природу» - Минприроды России призывает 24 марта принять участие в международной акции «Час Земли»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика20.02.18 13:05

Полномочный представитель Президента в СЗФО отметил необходимость развития сети ФАПов для оказания помощи жителям отдалённых населённых пунктов Мурманской области

Рабочую поездку полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова в Мурманскую область открыла рабочая встреча с главой региона Мариной Ковтун. Ключевая тема встречи – исполнение в Мурманской области майских указов и стратегических инициатив главы государства, направленных на повышение качества жизни граждан.

Так, Александр Беглов обратил внимание на необходимость поступательной ликвидации второй смены в школах. Для решения этой задачи при поддержке федерального центра в 2018-2020 годах в Североморске будет построена общеобразовательная школа на 1200 учащихся. В сфере дошкольного образования с 2014 года в Мурманской области обеспечена 100-процентная доступность детских садов для детей в возрасте от трёх до семи лет, в 16 из 17 муниципальных образований региона полностью ликвидирована очередь на предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте до трех лет. Как сообщила Марина Ковтун, за прошедшие годы в Мурманской области введено свыше трех тысяч мест в детских садах. В конце 2017 года открыт детский сад в посёлке Спутник, буквально на днях состоится открытие детского сада в гарнизоне палубной авиации – Североморске-3. Полностью проблема будет решена к 2020 году.

Полпред акцентировал внимание главы региона на реализации указов Президента РФ по обеспечению жильём детей-сирот и ветеранов Великой Отечественной войны. Эта работа в Мурманской области ведётся в плановом порядке. На встрече было также отмечено, что исполнены обязательства региона и по переселению граждан из аварийного жилфонда: Мурманская область в установленный срок завершила реализацию программы. Проблема «обманутых дольщиков» на территории региона отсутствует.

Отдельно в ходе встречи Александром Бегловым были затронуты вопросы организации здравоохранения в Мурманской области. Глава региона Марина Ковтун как первоочередные выделила задачи по модернизации помощи онкобольным, сокращению смертности от новообразований и внедрению в работу всех поликлиник области принципов «доброжелательной регистратуры». Полномочный представитель Президента в СЗФО отметил необходимость развития сети ФАПов для оказания помощи жителям отдалённых населённых пунктов Мурманской области. Кроме того, Александр Беглов в качестве приоритета выделил безаварийное прохождение отопительного сезона и надежное жизнеобеспечение региона.

Губернатор Марина Ковтун поблагодарила аппарат полномочного представителя Президента РФ в СЗФО за постоянное внимание и поддержку Мурманской области. Говоря о социально-экономическом положении региона, губернатор отметила, что Мурманская область занимает высокое восьмое место в рейтинге субъектов по результатам социально-экономического развития территорий и демонстрирует рост сразу по всем индикаторам развития экономики: инвестициям, строительству, промышленному и сельскохозяйственному производству, розничной торговле, потреблению платных услуг.

«По целому ряду показателей у нас есть уверенный рост. Особое внимание правительство Мурманской области уделяет исполнению майских указов. По «зарплатным» указам по итогам 2017 года все показатели «дорожной карты» были исполнены», – подчеркнула Марина Ковтун.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Арктического доктора» вызовут 1 июля
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 89 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Katrin
20.02.18 11:35
Подробно о состоянии теплоэнергетики региона написано на https://bloger51.com/2018/02/67025 Кому эта тема интересна, почитайте.
Комментарий к новости:Работа систем жизнеобеспечения в Заозёрске восстановлена
KomRad
20.02.18 10:57
Наши небожители такой бы финской зарплатой своё причинное место вытирали! Они миллионы в день в кошельки запихивают. Наша раша!
Комментарий к новости:Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час
Сергей
20.02.18 10:53
У нас примерно так получают депутаты Госдумы, да и многие чиновники, если учитывать их доходы по 2016 году. Всего-то 200-300 тысяч рублей в месяц.
Комментарий к новости:Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиСредняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 18 копеек, а евро – почти на копейку-PRO ЭнергетикуВ Минэнерго России обсудили вопросы использования сжиженного природного газа на территории Арктической зоны РФ-PRO ЖКХТеплоэнергетики должникам за отопление запрещают сделки с недвижимостью-PRO Нефть и газ«Роснефть» бурение на шести участках в Баренцевом море планирует начинать после 2020 года-PRO ЗаконыНовые правила, новые заботы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика