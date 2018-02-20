Полномочный представитель Президента в СЗФО отметил необходимость развития сети ФАПов для оказания помощи жителям отдалённых населённых пунктов Мурманской области

Рабочую поездку полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова в Мурманскую область открыла рабочая встреча с главой региона Мариной Ковтун. Ключевая тема встречи – исполнение в Мурманской области майских указов и стратегических инициатив главы государства, направленных на повышение качества жизни граждан.

Так, Александр Беглов обратил внимание на необходимость поступательной ликвидации второй смены в школах. Для решения этой задачи при поддержке федерального центра в 2018-2020 годах в Североморске будет построена общеобразовательная школа на 1200 учащихся. В сфере дошкольного образования с 2014 года в Мурманской области обеспечена 100-процентная доступность детских садов для детей в возрасте от трёх до семи лет, в 16 из 17 муниципальных образований региона полностью ликвидирована очередь на предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте до трех лет. Как сообщила Марина Ковтун, за прошедшие годы в Мурманской области введено свыше трех тысяч мест в детских садах. В конце 2017 года открыт детский сад в посёлке Спутник, буквально на днях состоится открытие детского сада в гарнизоне палубной авиации – Североморске-3. Полностью проблема будет решена к 2020 году.

Полпред акцентировал внимание главы региона на реализации указов Президента РФ по обеспечению жильём детей-сирот и ветеранов Великой Отечественной войны. Эта работа в Мурманской области ведётся в плановом порядке. На встрече было также отмечено, что исполнены обязательства региона и по переселению граждан из аварийного жилфонда: Мурманская область в установленный срок завершила реализацию программы. Проблема «обманутых дольщиков» на территории региона отсутствует.

Отдельно в ходе встречи Александром Бегловым были затронуты вопросы организации здравоохранения в Мурманской области. Глава региона Марина Ковтун как первоочередные выделила задачи по модернизации помощи онкобольным, сокращению смертности от новообразований и внедрению в работу всех поликлиник области принципов «доброжелательной регистратуры». Полномочный представитель Президента в СЗФО отметил необходимость развития сети ФАПов для оказания помощи жителям отдалённых населённых пунктов Мурманской области. Кроме того, Александр Беглов в качестве приоритета выделил безаварийное прохождение отопительного сезона и надежное жизнеобеспечение региона.

Губернатор Марина Ковтун поблагодарила аппарат полномочного представителя Президента РФ в СЗФО за постоянное внимание и поддержку Мурманской области. Говоря о социально-экономическом положении региона, губернатор отметила, что Мурманская область занимает высокое восьмое место в рейтинге субъектов по результатам социально-экономического развития территорий и демонстрирует рост сразу по всем индикаторам развития экономики: инвестициям, строительству, промышленному и сельскохозяйственному производству, розничной торговле, потреблению платных услуг.

«По целому ряду показателей у нас есть уверенный рост. Особое внимание правительство Мурманской области уделяет исполнению майских указов. По «зарплатным» указам по итогам 2017 года все показатели «дорожной карты» были исполнены», – подчеркнула Марина Ковтун.