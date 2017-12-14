Полотенце с наркотиками в передаче для осуждённого не дошло до адресата

Очередной случай изъятия запрещенных веществ в почтовых отправлениях зафиксирован в одном из исправительных учреждений Мурманской области.

Сотрудники отдела безопасности исправительной колонии строгого режима № 23 посёлка Ревда при досмотре посылки, поступившей осужденному от мурманчанки, обнаружили два полимерных свертка с порошкообразным веществом белого цвета. Пакетики были спрятаны в швах банного полотенца. Способ сокрытия, а также поведение наркоразыскной собаки, привлечённой к досмотру посылки, дали основания предположить, что в свёртках может находиться наркосодержащее вещество.

Изъятые предметы были переданы сотрудникам полиции. Вещество направлено на экспертизу. Проводится проверка.

Напоминаем, что за передачу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов статьёй 228 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Наказуема не только оконченная передача, но и попытка передачи запрещенных предметов, изделий и веществ.