Мурманская область. Арктика13.06.19 15:38
Половина российских семей, имеющих детей, - бедные - вице-премьер Татьяна Голикова
«Необходимо отметить, что самая нуждающаяся в этом смысле категория граждан в нашей стране - это семьи, имеющие детей, в особенности многодетные семьи. 51 процент из них находятся за чертой бедности», - сказала Голикова на круглом столе о дополнительных мерах по повышению доходов московских семей.
По её словам, эта проблема объединяет все регионы - наиболее бедными в России являются семьи с детьми, многодетные семьи. Причины бедности в каждом из регионов могут быть различными. Чтобы их выяснить, напомнила Голикова, в декабре прошлого года Минтруд в восьми субъектах запустил пилотный проект по анализу причин ситуации и адресной поддержки семей в рамках социального контракта.
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