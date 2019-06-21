В правительстве Мурманской области состоялось заседание межведомственной комиссии по выработке политики погашения и реструктуризации задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры. Участники встречи обсудили вопросы задолженности за электроснабжение муниципальных предприятий Кольского, Ковдорского и Терского районов, а также городов Кировска. Полярных Зорь и Кильдинстроя.

На заседании рассматривалась задолженность МУП «ХИБИНЫ», МУП Кольского района «УЖКХ», МУП «Кильдинстрой», ООО «Верхнетуломская тепловая компания», МУП «Энергия», МУП «Ена», ООО «Тепло Людям. Умба».

«Во избежание введения ограничения режима потребления энергоресурса в связи с растущей задолженностью, необходимо совместно выработать новые подходы к решению проблем платежной дисциплины электрокотельных, – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «КолАтомЭнергоСбыт» Алексей Горчаков. – Переговоры и соглашения, регулярно заключаемые поставщиком с должниками, являются лишь отсрочкой и не гарантируют оплаты, пока финансовое положение социально значимых муниципальных предприятий теплоснабжения региона остаётся шатким».

При сохранении существующей динамики платежей гарантирующий поставщик прогнозирует существенный прирост задолженности к началу отопительного сезона. В этой связи вопрос требует безотлагательного решения сейчас, когда до осенне-зимнего максимума нагрузок ещё есть время.