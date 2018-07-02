Положительная аномалия средней годовой температуры в 2017 году отмечалась на всей территории Мурманской области

В целях обеспечения населения информацией о состоянии окружающей среды Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области подготовлен Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2017 году.

Издание подготовлено специалистами экологами, геологами, биологами, экономистами, лесниками, метеорологами, статистами, специалистами федеральных и региональных контрольных и надзорных органов, а также специалистами в области образования, культуры и искусства.

В сборнике содержится информация о качестве окружающей среды и состоянии природных ресурсов, растительном и животном мире. Дана подробная характеристика особо охраняемых природных территорий. Значительное внимание уделено вопросам государственного управления в области охраны окружающей среды.

Например, в третьем разделе доклада «Климатические особенности года» отмечается, что средняя годовая температура воздуха на Кольском полуострове в 2017 г. превысила климатическую норму на 1,2°С. Значение средней годовой температуры воздуха занимает 27 место в ранжированном ряду наблюдений с 1936 по 2017 гг. Положительная аномалия средней годовой температуры отмечалась на всей территории Мурманской области.

Наибольшие положительные отклонения были зафиксированы на гидрометеорологических станциях Пялица (плюс 2,0°С) и Каневка (плюс 1,9°С), наименьшее – на гидрометеорологической станции Териберка

(плюс 0,6°С).

В 2017 г. наибольшие положительные аномалии средней месячной температуры воздуха отмечались в январе и феврале, когда температура воздуха была выше климатической нормы на 3,9°С. Отрицательные аномалии средней месячной температуры воздуха отмечались с апреля по июнь включительно. В июне средняя месячная температура воздуха была ниже климатической нормы на 2,3°С, последний раз такой холодный июнь был в 2003 году.

Средняя годовая температура воздуха на Кольском полуострове в 2017 году превысила климатическую норму на 1,2°С. Это пятнадцатый год подряд с положительной аномалией средней годовой температуры воздуха. Количество выпавших осадков, осредненное по территории Кольского полуострова, составило 116% от климатической нормы.

Зимой 2016-2017 годов средняя сезонная температура воздуха на Кольском полуострове была выше своей климатической нормы на 3,3°С. Положительные аномалии средней сезонной температуры воздуха были зафиксированы на всей территории Кольского полуострова. Осадков в среднем по области выпало 132% от климатической нормы. На севере области количество выпавших осадков почти в 2 раза превысило сезонную норму.

Климатической особенностью весны 2017 г. стали отрицательные аномалии средней месячной температуры воздуха, которые отмечались на всей территории Мурманской области и в апреле, и в мае. Средняя сезонная температура воздуха была ниже климатической нормы на 1,2°С. Такой холодной весны на территории Кольского полуострова не отмечалось с конца 90-х годов. Количество выпавших осадков весной 2017 г. в среднем по территории Кольского полуострова было ниже климатической нормы – 91%.

В целом за летний период 2017 г. средняя сезонная температура воздуха в Мурманской области соответствовала своей климатической норме. Осадков выпало больше климатической нормы. В центральных и южных районах области количество выпавших за лето осадков в полтора раза превысило климатическую норму.

Осень 2017 г. на Кольском полуострове была умеренно теплой. Аномалия средней сезонной температуры воздуха составила плюс 0,8°С. Осадков выпало в пределах климатической нормы.