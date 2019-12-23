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Мурманская область. Арктика23.12.19 16:41

Положительный пример нашли в Росляково

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора продолжает лично инспектировать дворы, проверяя качество работы управляющих организаций областного центра. Сегодня поводом для выезда в жилой район Росляково стало обращение жительницы.

– Люди обратились с положительным отзывом об уборке дворовой территории, я не смог оставить это без внимания. Жительница по улице Зелёная, 3 похвалила за стабильную и качественную работу УК «РЖКХ». Сегодня мы увидели действительно чистый двор, выражаю личную благодарность. Данная УК показывает, что и в тяжёлых климатических условиях можно работать качественно, – рассказал Евгений Никора.

Отметим что управляющая компания «Росляковское жилищно-коммунальное хозяйство» обслуживает весь жилой район, а именно 76 домов. Это позволяет избежать конфликтных ситуаций, когда в одном дворе собираются несколько управляющих организаций и не могут договориться, кто за какой участок должен нести ответственность. В УК «РЖКХ» работает 121 сотрудник, выполняется механизированная уборка. В случае неблагоприятных погодных условий производится аренда сторонней техники.

Также глава администрации проверил, как выполняется комплексный ремонт жилого дома, расположенного по улице Молодёжной, 16. Там обновили фасад, кровлю и выполняется ремонт подъезда. Работы идут по плану и будут закончены в срок, заверил директор УК «РЖКХ» Алексей Канаев.   

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