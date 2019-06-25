Полпред Президента России наградил лауреатов Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!»

23 июня, в день празднования «Алых парусов», в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения победителей III Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!». Дипломы и памятные подарки лауреатам конкурса вручил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

В этот день в Северной столице чествовали лауреатов конкурса из числа выпускников 11-х классов вместе с их педагогами-наставниками. Работы конкурсантов были признаны лучшими из более 250 тысяч сочинений, участвовавших в межрегиональном проекте «Я – гражданин России!». В финал вышло 219 работ, из которых окружная экспертная комиссия отобрала 44 лучших – по одной в каждой возрастной категории в каждом регионе округа. Ещё три лауреата были определены по итогам народного онлайн голосования. В итоге, 23 июня свои награды получили 12 выпускников и 12 педагогов из 11 регионов Северо-Запада России. Среди них – выпускница средней общеобразовательной школы № 1 города Ковдора Мурманской области Александра Ботова, педагог-наставник Елена Шальнева, учитель русского языка и литературы (на фото). Благодарственное письмо за подписью полномочного представителя получила коллега Елены Шальневой – Светлана Марченко.

Их приезд в Санкт-Петербург, как и региональная часть конкурса, стали возможны благодаря поддержке временно исполняющего обязанности губернатора Мурманской области.

Полномочный представитель главы государства Александр Гуцан, под патронажем которого проходил конкурс, отметил, что испытывает чувство гордости, что «у нас растут такие думающие молодые ребята с чёткой гражданской позицией, любящие и гордящиеся своей страной и своей родиной».

– В ваших сочинениях не осталось места для избитых «штампов» и простых определений. Вы серьёзно, искренне, по-взрослому рассуждаете о действительно важных вещах: патриотизме, гражданственности, о своём стремлении сделать нашу страну – Россию – и весь мир лучше и добрее. Искренне рад, что вы понимаете – быть гражданином Российской Федерации – это не только большая честь, но и огромная ответственность, – обратился к лауреатам полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Помощник полномочного представителя Евгений Карпичев, курирующий конкурс сочинений «Я – гражданин России!» отметил, что по завершению этапов награждения лауреатов, будет издан сборник лучших сочинений. Напомним, что в 2018 году было выпущено первое собрание работ победителей проекта, инициатором выпуска сборника выступила министр просвещения России Ольга Васильева, высоко оценившая уровень и важность окружного проекта.

– Конкурс сочинений «Я – гражданин России!» проводится по инициативе регионов Северо-Запада при поддержке аппарата полномочного представителя. И уже на протяжении трёх лет помогает органам исполнительной власти и педагогической общественности лучше понять настроение молодежи, чтобы помочь подрастающему поколению в достижении поставленных целей и создать необходимые условия для развития и самореализации,– прокомментировал помощник полномочного представителя Евгений Карпичев.

Председатель организационного комитета конкурса, председатель комитета по образованию г. Санкт-Петербурга Жанна Воробьева подчеркнула, что нет никаких методических рекомендаций как «правильно» писать такие сочинения, какие примеры приводить: «Детям предоставляется полная свобода самовыражения, и в этой ситуации по-настоящему раскрывается их умение самостоятельно мыслить. Слова особой благодарности заслуживают педагоги, которые нашли способ не просто дать детям знания, а привить им независимость суждений и научить выражать свои мысли прекрасным русским языком», – обратилась к лауреатам конкурса и их педагогам заслуженный учитель Российской Федерации Жанна Воробьева.

Слова признательности прозвучали в адрес региональных и окружных экспертных комиссий за их «поистине титанический труд по оценке поступивших на конкурс работ». Отметим, что от Мурманской области в составе окружной экспертной комиссии работала Галина Лазарева, доцент факультета общего образования Института развития образования.

Окружная экспертная комиссия высоко оценила общий уровень сочинений. Председатель окружной экспертной комиссии, кандидат филологических наук, доцент кафедры образовательных технологий в филологии РГПУ им. А.И. Герцена Марина Бабурина отметила, что «в 2019-м году он оказался выше, чем в предыдущие годы, что, по её словам, лишний раз подчеркивает актуальность этого проекта и его тематики».

Второй этап награждения победителей конкурса сочинений состоится в сентябре, в Петербург прибудут лауреаты в категориях 7–10-е классы и студенты среднего профессионального образования, сообщила Дарья Дедова, руководитель пресс-службы Стратегического партнерства «Северо-Запад».