Полпред Президента в СЗФО Александр Беглов обсудил с губернатором Мариной Ковтун и руководством Кировска, Апатитов и Мончегорска меры по реализации в Мурманской области стратегических инициатив Президента России

Мониторинг исполнения в Мурманской области «майских» указов Президента России 2012 года и обсуждение мер по реализации в регионе указа Президента о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года стали ключевой темой рабочей поездки в Мурманскую область полномочного представителя Президента в СЗФО Александра Беглова.



На совещании под руководством полпреда с докладами о ходе реализации на территориях указов и инициатив Президента выступили глава Мончегорска Дмитрий Староверов, глава администрации Апатитов Николай Бова и глава Кировска Владимир Дядик. В ходе совещания были намечены планы по исполнению всех показателей «майских» указов главы государства. Работа по их исполнению должна быть продолжена, подчеркнул Александр Беглов.



«Все показатели и сроки «майских» указов должны быть исполнены. Сегодня мы также определили планы правительства Мурманской области по исполнению «майского» указа Президента 2018 года. Это расширенный указ, который включает 13 направлений и охватывает широкий спектр социальных и экономических вопросов, решение которых направлено на повышение качества жизни граждан», - заявил Александр Беглов.



Губернатор Марина Ковтун отметила, что регион подходит к реализации стратегического указа главы государства «во всеоружии».



«Мурманская область не на пустом месте подходит к этой работе. Мы многое сделали опережающими темпами. Например, ввели меру поддержки молодых мам, которые рожают первенцев до 26 лет. Эта мера поддержки начнёт действовать в нашем регионе уже с 1 июля. Мы продолжим создание мест в детских садах, чтобы ликвидировать очередность для самых маленьких детей. Мы намерены ликвидировать проблему обучения во вторую смену. Сейчас мы вместе должны посмотреть наши ресурсы, расставить приоритеты и составить дорожные карты по исполнению нового указа Президента», - сказала Марина Ковтун.



Напомним, ранее губернатор Марина Ковтун поручила региональному правительству актуализировать задачи и приоритеты региональной политики, а также целевые ориентиры корректируемой Стратегии социально-экономического развития региона на основе Указа Президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 год.

С работой правительства Мурманской области и местных властей по повышению качества жизни северян и развитию социальной инфраструктуры Александр Беглов познакомился на примере детской поликлиники в Мончегорске и апатитской гимназии № 1. Гимназия является региональным ресурсным центром по реализации программ предпрофильной подготовки и профильного обучения физико-математического и социально-экономического профилей. При поддержке правительства Мурманской области в гимназии оборудованы современные учебные лаборатории физики и химии. В детской поликлинике Мончегорска в конце прошлого года завершён ремонт.