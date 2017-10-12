Полпред президента в СЗФО проверил работу медицинских учреждений Мурманской области

Одной из главных тем рабочей поездки в Мурманскую область полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова стало качество оказания жителям региона медицинской помощи.



Полпред осмотрел оборудование операционного блока отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения областной клинической больницы имени П.А. Баяндина, где выполняются практически все виды эндоваскулярного вмешательства при сердечно-сосудистых заболеваниях. Годовой объем исследований составляет около 2800 случаев, порядка 750 из которых приходятся на экстренную медицинскую помощь, в том числе острый коронарный синдром и острое нарушение мозгового кровообращения. Диагностика и лечение пациентов выполняются на единственной ангиографической установке, износ которой составляет 50%.



Как проинформировала губернатор Марина Ковтун, областью направлена заявка на выделение средств из резервного фонда президента. При одобрении данной заявки мы сможем приобрести новый ангиограф, подчеркнула Марина Ковтун. Николай Цуканов обратил внимание администрации больницы и главы региона на необходимость подготовки помещения для нового оборудования.



«Синхронизируйте работу по приобретению оборудования и необходимый ремонт помещения», – поручил полпред и рекомендовал быстрее объявить конкурс, чтобы успеть провести работы в этом году.



Говоря о первоочередных задачах по оснащению медучреждений региона необходимым оборудованием, губернатор Марина Ковтун отметила острую необходимость в наркозно-дыхательных аппаратах отделений реанимации. Николай Цуканов поручил заранее подготовить необходимую документацию.



«Обозначьте приоритетность и оформите заявки уже сейчас, чтобы в следующем году вы смогли получить оборудование. Мы вас поддержим», – сказал полпред.



Затем полномочный представитель президента в СЗФО познакомился с работой Мурманского областного онкологического диспансера. При входе в учреждение полпред поинтересовался у пациентов, как долго они ждут проведения исследований. Жительница Кировска ответила, что стоит в очереди на томографию около 1,5 месяцев. Николай Цуканов отметил, что это непозволительно долго, особенно в случае злокачественных заболеваний, и поручил министру здравоохранения Мурманской области Валерию Перетрухину детально разобраться в этом конкретном случае и взять решение проблемы на свой личный контроль. Общаясь с главным врачом онкодиспансера Дмитрием Коваленко, полпред поручил изучить опыт других медучреждений и расширить временные рамки работы кабинета компьютерной томографии, чтобы сократить очереди на жизненно важное исследование.



Также в ходе осмотра онкодиспансера Николай Цуканов обратил внимание на состояние регистратуры – она сильно устарела. Работа по организации новой, «доброжелательной» регистратуры в онкодиспансере запланированы давно, их завершение планируется в конце 2017 года. При осмотре зоны реконструкции отделения, где будут установлены гамма-терапевтические аппараты, Николай Цуканов поручил профильному заместителю губернатора Мурманской области провести анализ проектно-сметной документации на предмет соответствия требованиям для размещения современного высокотехнологичного оборудования.



Говоря о состоянии больничного городка в Мурманске в целом, полпред отметил необходимость обратить внимание на благоустройство территории.



«Надо содержать порядок не только внутри, но и снаружи», – сказал он.