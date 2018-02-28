Полпред в СЗФО просит федцентр поддержать программу «Арктический доктор»

Полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов обратился к вице-премьеру правительства РФ Ольге Голодец с просьбой поддержать средствами федерального бюджета программу «Арктический доктор». Как передает корреспондент ИА REGNUM, такое заявление Беглов сделал в ходе заседания совета при полпреде сегодня.

Программа нацелена на привлечение врачей в арктические регионы. На них зачастую не распространяется программа «Земский врач», потому что речь идёт не о сельской местности, а о небольших городах.

По всей видимости, поддержка федерального бюджета должна будет заключаться, по аналогии с «земской» программой, в выплате подъёмных для врачей и в софинансировании строительства служебного жилья.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в свою очередь отметила, что регион собирается начать реализацию такой программы уже с 1 июля текущего года. Привлечь врачей на север непросто, констатировала губернатор. Предполагается выплачивать 2 млн рублей подъёмных, но в три этапа: 500 тысяч сразу, столько же через год, ещё 1 млн — через пять лет.

Однако эффективно реализовать программу подъёмных и служебного жилья во всех арктических регионах без федерального софинансировании будет чрезвычайно затруднительно, отметили участники совещания.