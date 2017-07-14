Получить электронную подпись можно в удостоверяющем центре Росреестра

Для удобства пользователей и повышения доступности электронных услуг Росреестр приступил к выдаче сертификатов электронной подписи собственного удостоверяющего центра на базе Федеральной кадастровой палаты. С помощью сертификатов электронной подписи, выданных удостоверяющим центром Росреестра, можно воспользоваться государственными услугами Росреестра и других ведомств.

Удостоверяющий центр Росреестра – один из немногих государственных удостоверяющих центров, представленных широкой сетью офисов в каждом регионе страны. На территории Мурманской области – это филиал Федеральной кадастровой палаты (г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 44).

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) надежно защищена от подделок и создается с использованием криптографических средств, сертифицированных по требованиям информационной безопасности ФСБ РФ. Гарантом подлинности выступает корневой сертификат головного удостоверяющего центра Минкомсвязи.

Документ, поданный в режиме онлайн и подписанный УКЭП, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, который подписан собственноручно.

При регистрации права собственности и получении сведений из ЕГРН в электронном виде государственная пошлина и плата сокращаются на 30-87%. Например, плата за кадастровый план территории для физических лиц меньше на 80% (1200 рублей), а для юридических лиц – на 87% (3900 рублей). За копии межевого или технического плана, а также за разрешение на ввод объекта в эксплуатацию физические лица заплатят на 1000 рублей меньше, а предприниматели – на 3550 рублей меньше. На сайте Росреестра можно ознакомиться с подробной информацией о размерах платы за предоставление сведений из ЕГРН и госпошлины за государственную регистрацию прав.

В отличие от устоявшейся практики продажи узкоспециализированных сертификатов удостоверяющий центр Росреестра предоставляет сертификаты, подходящие одновременно к большинству площадок и ресурсов. Многие удостоверяющие центры работают по принципу 1 услуга – 1 электронная подпись. Удостоверяющий центр Росреестра видит свою задачу в реализации практически универсальной электронной подписи. На сегодняшний день полученный в удостоверяющем центре ведомства сертификат электронной подписи обеспечивает доступ как к услугам Росреестра, так и к услугам Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Единому порталу государственных услуг, к системе энергосбытовых компаний. И этот список будет постоянно расширяться.

Стоимость электронной подписи в удостоверяющем центре Росреестра значительно ниже сложившейся на рынке конъюнктуры цен. Сертификат, выпущенный в электронном виде, можно приобрести за 700 рублей.

Чтобы получить сертификат электронной подписи, необходимо сформировать заявку на сайте Удостоверяющего центра http://uc.kadastr.ru/.

После этого заявителю нужно будет только один раз обратиться в офис филиала Федеральной кадастровой палаты (г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 44) для удостоверения личности. После завершения всех необходимых процедур заявитель может получить сертификат в электронном виде.

Телефон консультационного центра филиала Федеральной кадастровой палаты на территории Мурманской области (8152) 403012.