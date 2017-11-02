«Полуостров безопасности» - летопись истории гражданской обороны

Сегодня в рамках Года гражданской обороны и Месячника ГО на сайте ГУ МЧС России по Мурманской области состоялась презентация электронного проекта «Полуостров безопасности», подготовленного представителями территориального органа МЧС России, Северо-Западного регионального ПСО МЧС России и волонтера дела спасения Сергея Мельникова.

Теперь через flash приложение или электронный журнал (своего рода веб-книгу) можно познакомиться с историей развития МПВО, гражданской обороны, спасательного ведомства, а также добровольчества на Мурмане.

Эти программы позволяют (помимо традиционного просмотра текстовой информации) познакомиться с видео-книгой «Родом из прошлого», выпущенной под редакцией начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области генерал-майора внутренней службы Владимира Гусева.

Впрочем, формат видео-книги тоже необычен. Летопись истории гражданской обороны отображена в виде тематических рисованных историй, которые создали работники Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Первого отряда ФПС по Мурманской области.

Электронный проект «Полуостров безопасности» размещён на официальном сайте ГУ МЧС России по Мурманской области в разделе «Издания в электронном формате».