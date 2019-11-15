Полувековой юбилей отмечает школа № 18

Сегодня средняя общеобразовательная школа № 18 отмечает юбилей – 50 лет. Поздравить педагогов и учеников образовательного учреждения пришли заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко и депутаты городского Совета депутатов.

– Тысячи юных мурманчан начали свою дорогу в мир знаний через двери школы № 18. Сегодня ваши ученики и выпускники прославляют город-герой Мурманск далеко за его пределами, одерживая многочисленные победы на конкурсах и олимпиадах, демонстрируя таланты на фестивалях и соревнованиях, – отметила Людмила Левченко. – Огромная благодарность всему педагогическому коллективу за умение работать с полной самоотдачей и творческий подход, за терпение и любовь к детям.

В учреждении реализуются основные образовательные программы начального, основного общего образования, адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья. В школе создана безбарьерная среда – пандус, расширенные входные и кабинетные дверные проемы, подъемные устройства, переоборудованные санузлы.

60% педагогов имеют высшую и первую квалифицированные категории, шесть учителей имеют Почетные грамоты и Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации.

– Педагогическому коллективу – успехов, благополучия, профессионального роста, ученикам – только движения вперед, чтобы они оставались большой дружной семьей, – поздравила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Мазилкина.