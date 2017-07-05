Поляризация: увеличилась доля россиян, которые ни на чём не экономят, выросла доля экономящих на деликатесах, одежде, путешествиях

За прошедший год увеличилась доля россиян, которые ни на чём не экономят. Если год назад такой ответ давали 11% респондентов, то в этом году их число составило уже 18%, говорится в исследовании компании «Ромир». То есть доля экономящих россиян сократилась с 89% до 82%. В том же что касается экономии, за год немного сократилась доля россиян, которые экономят на еде в целом - с 43% в прошлом году до 39% в году текущем.

И на этом, отмечает «Ромир», к сожалению, хорошие новости заканчиваются. По остальным статьям расходов было выявлено увеличение числа экономящих, причем по некоторым - в разы.

Ощутимо выросла доля экономящих на деликатесах (с 23% до 30%), на путешествиях (с 21% до 30%), на развлечениях (с 20% до 30%), на ресторанах (с 8% до 20%), на гаджетах (с 8% до 15%). Цифры, полученные в текущем году, практически совпали с прогнозами по экономии, которые россияне делали два года назад. Только планы по экономии на развлечениях пока все ещё не дотягивают до заявленного в 2015 уровня в 37%.

Продолжила расти доля экономящих на покупке одежды и обуви - с 31% до 33%. Также продолжилось увеличение числа россиян, экономящих на косметике - с 11% до 15%. Прошедший год также потребовал сокращения расходов на алкоголь и сигареты у каждого пятого (21%) россиянина, хотя ещё год назад их число равнялось 15%.

В два с половиной раза за прошедший год выросла доля экономящих на медицинских услугах и занятиях спортом, втрое - на бытовых услугах, вчетверо - на транспорте и мобильной связи. Таковы наглядные свидетельства того, что период тяжелой экономической ситуации для россиян продолжается, причем все еще с тенденцией к ухудшению.

Анализ социально-демографических характеристик показал, что доля неэкономящих несколько выше среди мужчин, чем среди женщин - 20% против 16% соответственно. Доля россиян, которые ни на чем не экономят, значительно выше среди молодых респондентов до 24 лет (26%) с тенденцией к снижению пропорционально возрасту респондентов, пишет finmarket.ru.