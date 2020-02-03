Полярки молодым специалистам – с первого дня работы

Губернатор Андрей Чибис внёс на рассмотрение депутатов Мурманской областной Думы законопроект о начислении полярок молодым специалистам с первого трудового дня. В настоящее время процентная надбавка к заработной плате устанавливается в полном размере, если они прожили в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пяти лет.

Также в документе предлагается увеличить возраст работников, имеющих возможность воспользоваться льготным порядком начисления максимальной надбавки – 80% к заработной плате, с 30 до 35 лет.

По мнению главы региона, новый принцип начисления северных надбавок позволит сократить дефицит кадров в социальной сфере, прежде всего, в медицинских и образовательных учреждениях Мурманской области.

«У нас сегодня около 1000 вакансий в данных отраслях. Надеюсь, возможность молодым специалистам сразу получать повышенный оклад позволит привлечь в Мурманскую область дополнительные квалифицированные кадры. Это задача была прописана в нашем стратегическом плане «На Севере – жить!». Безусловно, рассчитываю на поддержку коллег из Мурманской областной Думы и надеюсь на оперативное принятие данного законопроекта», – подчеркнул губернатор, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.