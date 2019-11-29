Полярная ночь приходит – пора засиять в полутьме

29 ноября председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев и начальник Управления образования администрации флотской столицы Юлия Гладских приняли участие в акции «Засветись» в детском садике № 50 флотской столицы.

С наступлением полярной ночи остро встала проблема обеспечения безопасности детей-пешеходов на дорогах. Акция «Засветись» проведена для того, чтобы напомнить детишкам о правилах поведения на дороге, во дворах, а также, чтобы обеспечить малышей светотражающими элементами.

Евгений Алексеев отметил, что с детьми необходимо постоянно проводить разъяснительную работу, а обеспечение светоотражающими элементами увеличивает дальность видимости ребёнка с 30 до 150 метров .

Юлия Гладских также обратила внимание на необходимость обеспечения детей светоотражающими элементами, чтобы не допустить травматизма детей на дорогах.

Всем воспитанникам детского сада были розданы светоотражающие элементы и магнитики в виде медведя. В мероприятии приняла участие инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Лина Дымова.

Напомним, что 26 ноября полярная ночь наступила полуострове Рыбачий и в Вайда-Губе Кольского полуострова. Мурманск и Североморск погрузятся в зимнюю тьму уже в ближайший понедельник, 2 декабря.

В Мурманске зимние сумерки продлятся 41 день.