«Полярная Петля» нарушает требования законодательства РФ при использовании и охране водных объектов

Прокуратурой города Апатиты с привлечением специалистов отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Апатитскому району Федерального агентства по рыболовству Баренцово-Беломорского территориального управления проведена проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации при использовании и охране водных объектов в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Полярная Петля».

В ходе проверки на берегу озера Имандра в поселке Тик-Губа Апатитского района обнаружены постройки, размещенные в водоохранной зоне водоёма высшей (особой) категории менее чем за 200 метров от уреза воды.

Установлено, что лесной участок площадью 11 га, на котором организацией возведены постройки, предоставлен ООО «Полярная Петля» во временное пользование по договору аренды лесного участка.

При этом постройки возведены с нарушением действующего законодательства - в отсутствие согласования с Баренцево-Беломорским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

По результатам проверки прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ, которое направлено в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Апатитскому району Федерального агентства по рыболовству Баренцово-Беломорского территориального управления для рассмотрения, а также в адрес директора общества внесено представление об устранении нарушений закона.