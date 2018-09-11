«Полярная звезда» зашла в гости в порты северной Норвегии

Учение кораблей Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району и Береговой охраны Королевства Норвегия состоялось в Баренцевом море. Как сообщает пресс-служба Погрануправления, после этого представлявший на учениях российскую сторону сторожевой корабль побывал в портах Норвегии с неофициальным визитом.

«Учения завершились неофициальным визитом пограничного сторожевого корабля «Полярная звезда» в порты северной Норвегии Хоннингсвог и Хаммерфест», - сообщает ведомство.

Первый день визита традиционно начался с отдания почестей. Участники российской и норвежской делегаций возложили на воду венок в память о моряках Северных конвоев, погибших в годы Второй мировой войны в Баренцевом море. Далее по пути следования российские и норвежские пограничники отработали совместные действия по тушению пожара на морском судне.

Также на борту корабля береговой охраны Норвегии «Свальбард» состоялась рабочая встреча экспертов Пограничного управления и Главного оперативного командования Вооруженных сил Норвегии. В ходе встречи подводились итоги совместной работы в 2018 году, а также были определены направления сотрудничества на будущий год. По результатам встречи руководителями делегации был подписан протокол, в котором отражены совместные мероприятия на 2019 год. Конкретные мероприятия пресс- служба ведомства не называет.

В завершении визита для экипажей кораблей состоялся товарищеский матч по футболу и экскурсия по местным достопримечательностям. Как отмечает пресс-служба, сотрудничество пограничных ведомств России и Норвегии осуществляется уже много лет.

«На сегодняшний день Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району во взаимодействии с Береговой охраной Королевства Норвегия успешно решают целый спектр важных для наших стран задач, включающих контроль рыболовства, локализацию последствий чрезвычайных ситуаций, а также поиск и спасение в Баренцевом море. Традиционными остаются совместные учения, встречи по обмену опытом, совместные проверки рыбопромысловых судов в море и ежегодные неофициальные визиты кораблей», - сообщает ведомство.