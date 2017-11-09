Полярнинские военнослужащие познакомились с жизнью и творчеством скульптора Льва Ефимовича Кербеля

В Полярном в Центральной городской библиотеке им. А.М. Каутского прошёл краеведческий час «Морская душа скульптора», посвящённый 100-летию со дня рождения Льва Ефимовича Кербеля. Гостями библиотеки стали военные срочной службы. С помощью презентации библиотекари перелистали страницы жизни и творчества знаменитого скульптора, народного художника СССР и РСФСР, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР, Героя Социалистического труда Льва Кербеля.

В годы войны Лев Ефимович служил на Северном флоте, участвовал в боевых походах на эскадренных миноносцах «Разумный» и «Гремящий». Вместе с десантниками он высаживался в Петсамо во время операции по разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье. Началом его творческой биографии стала серия скульптурных портретов героев-североморцев и стела в память о погибших моряках-подводниках, воздвигнутая в Полярном в 1944 году. Последняя его работа тоже находится в Полярном. В 2003 году, в дни празднования 70-летия Краснознамённого Северного флота, он лично открыл в городе памятник «Морская душа». Скульптура матроса в бескозырке с автоматом в руке, возвышающаяся на гранитном постаменте, является собирательным образом защитника Родины, морского пехотинца, отправляющегося из Полярного громить врага. «Морская душа – это моя последняя роспись на Северном флоте», - сказал тогда Лев Ефимович. Меньше чем через месяц после открытия, 14 августа 2003 года, скульптор умер. Памятник «Морская душа» стал точкой его творческой биографии.

После знакомства с творчеством Льва Ефимовича для военнослужащих провели обзор книг о городе Воинской славы Полярном.