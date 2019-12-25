Полярнинский районный суд признал виновной врача-хирурга, назначив наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы

Прокуратурой Кольского района поддержано обвинение в отношении врача-хирурга ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России, причинившей по неосторожности смерть ребёнку.

Установлено, что 25 апреля 2018 года подсудимая, состоя в должности врача-хирурга проводила экстренную операцию несовершеннолетнему пациенту 2002 года рождения, 2002 года рождения, у которого был установлен диагноз «спонтанный правосторонний пневмоторакс». Оказывая медицинские услуги, врач при проведении дренирования плевральной полости мальчика, допустила нарушение должностной инструкции, и ввела последнему дозу препарата «Лидокаин», превышающую максимально допустимую.

От указанный действий у пациента развилась сердечно-сосудистая недостаточность, наступила клиническая смерть, последний был в экстренном порядке доставлен в отделение анестезиологии и реанимации ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России в связи с угрозой жизни, откуда 26.04.2018 в состоянии комы был госпитализирован в отделение анестезиологии-реанимации государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманская областная детская клиническая больница», где 03.05.2018 была констатирована его смерть.

Действия врача были квалифицированы по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Приговором Полярного районного суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.