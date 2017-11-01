Полярнозоринцы привезли награды фестиваля «Живой родник»

Работники Кольской АЭС вернулись с наградами с Х фестиваля народного творчества работников АО «Концерн Росэнергоатом» «Живой родник - 2017». Лауреатом 2 степени в номинации «Оригинальный жанр» жюри признали творческий коллектив «Русский проект». Специальными призами награждены вокалисты Елена Грошева и Ольга Патюкова.

Фестиваль проходил с 24 по 29 октября в г. Пицунда, Республики Абхазия. В мероприятии приняли участие 11 делегаций из городов-спутников российских АЭС и более 250 конкурсантов, работающих в атомной отрасли. Участники продемонстрировали свои таланты в вокале, хореографии, цирковом и оригинальном жанрах, бардовской песне, художественном чтении и игре на музыкальных инструментах.

Театр этнографического костюма при профкоме Кольской АЭС «Русский проект» представил на суд зрителей дефиле русского костюма в рамках исторической реконструкции народных гуляний XVIII-XIX века.

В течение двух конкурсных дней творческие коллективы выступали перед зрителями и жюри, в состав которого вошли видные деятели искусства: народный артист Республики Абхазия, художественный руководитель и балетмейстер ансамбля «Кавказ» Арвелод Тарба и Народный артист России, профессор кафедры сольного народного пения Московского государственного университета культуры и искусств Василий Овсянников.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, фестиваль народного творчества работников АО «Концерн Росэнергоатом» «Живой родник» проводится раз в два года, и собирает творческих представителей электроэнергетического дивизиона Росатома на различных творческих площадках.