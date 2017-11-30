Полярнозоринские педагоги доказали свое мастерство в конкурсах проекта «Школа Росатома»

Наталья Казарина, воспитатель детского сада № 7 города Полярные Зори (фото), стала победителем и обладателем денежной премии от Госкорпорации «Росатом» в конкурсе воспитателей в рамках проекта «Школа Росатома». Учитель начальных классов ООШ № 1 нп.Аффриканда Светлана Идрисбаева вышла в финал конкурса учителей.

В городе Заречный Пензенской области 60 финалистов из 11 городов России боролись за победу в конкурсах педагогов, владеющих технологиями работы с детьми, соответствующими требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. Темы конкурсных заданий были посвящены формированию навыка у ребенка делать ответственный выбор. Участники конкурса должны были преодолеть три этапа испытаний: описание педагогической практики в своей работе с детьми, защита и проведение онлайн мастер–класса, а также очные испытания для финалистов.

Финалистов определили по итогам заочных и дистанционных испытаний. Оценивала работу участников экспертная комиссия, в состав которой вошли победители конкурсов «Школа Росатома» прошлых лет.

Участников финала приветствовал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Педагоги–победители получили право пройти стажировку и поделиться своим опытом в ведущих образовательных учреждениях России.

Госкорпорация «Росатом» в рамках отраслевой образовательной инициативы «Школа Росатома» делает все возможное для поиска, поддержания и развития талантливых педагогов в городах присутствия. Участие в таких мероприятиях ценно благодаря обмену опытом внутри педагогического сообщества городов атомной отрасли, представляет особую ценность по формированию единого образовательного пространства отрасли, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.