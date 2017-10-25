Полярнозоринские школьники снимают видеоролики в рамках конкурса «Слава созидателям!»

20 октября в клубе ветеранов войны и труда состоялась встреча школьников — авторов видеороликов муниципального этапа Общероссийского конкурса «Слава созидателям!» с ветеранами Великой Отечественной войны. Второй год руками детей пишется история нашего города, Кольской АЭС, атомной отрасли.

Проект «Слава созидателям!» уже получил широкое признание. В этом году желающих проявить себя в роли интервьюеров и операторов не меньше, чем в прошлом. Свои маленькие фильмы ребята снимают сами. Их героями становятся заслуженные работники атомной промышленности, строители города, коренные жители.

Вечер был проведен в формате уютного чаепития. В кругу друзей ветераны делились историями о жизни во время Великой Отечественной войны, вспоминали однополчан, давали советы молодому поколению. Итогом встречи стало награждение героев видеороликов удостоверениями «Гражданина страны Росатом».