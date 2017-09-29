Полярнозоринским эковолонтёрам некогда отдыхать

Сегодня, вооружившись перчатками и пакетами, на борьбу с мусором вышли 75 экологических волонтёров. Активисты провели уборку на придорожной территории выезда из города Полярные Зори в посёлок Африканда, а также в лесной зоне городского лыжного стадиона. За время акции ребята собрали 30 мешков мусора.

Организаторами мероприятия выступили Полярнозоринское отделение общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная планета» и Кольская атомная станция.

«Школьники, которые сегодня участвуют в субботнике, делают это регулярно и осознанно. В этом году мы собрали почти в два раза меньше мусора, чем в прошлый раз. И такие результаты организаторов только радуют. Любовь к чистоте и порядку нужно прививать с детства, и субботники – отличный повод показать детям, насколько это важно», - поделилась председатель Полярнозоринского отделения общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная планета» Наталья Тыщук.

У тех полярнозоринских школьников, кто ещё не принимал участие в эко-акциях, будет возможность сделать это весной будущего года, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.