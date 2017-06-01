Полярнозоринским предпринимателям рассказали о реализации законодательства по защите прав субъектов предпринимательской деятельности на территории области

В администрации города Полярные Зори вчера состоялось совещание на тему: «Состояние законности в сфере защиты прав предпринимателей в Мурманской области, в том числе Полярных Зорях, и мерах, направленных на развитие предпринимательства в регионе». Главным спикером совещания стал первый заместитель прокурора региона старший советник юстиции А. Саблин. В совещании приняли участие местные предприниматели, представители администрации, уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области Д. Барышев, председатель Мурманского регионального отделения «Опора России» С. Сафин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области А. Ильин, прокурор г. Полярные Зори В. Лайко, и.о. начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Мурманской области А. Удовик.

Подобные встречи и выездные совещания с предпринимателями проводятся во многих городах региона. Цель - довести информацию о том, каким образом в Мурманской области реализуется законодательство по защите прав субъектов предпринимательской деятельности. Для проведения разъяснительной работы Прокуратурой разработана памятка, в которой собраны выдержки из законов с последними изменениями и пояснениями. Кроме этого, установлен единый день приема предпринимателей органами прокуратуры - каждый первый вторник месяца.

Глава города Полярные Зори Максим Пухов рассказал о направлениях поддержки бизнеса в муниципалитете. В частности, имущественной, финансовой, информационно-методической. Так, в городе атомщиков существует список объектов, которые предназначены для сдачи в аренду исключительно субъектам малого и среднего предпринимательства, а в отношении социально-ориентированных объектов действует понижающий коэффициент при расчете арендной платы.

На сегодняшний день на территории муниципального образования зарегистрировано 399 субъектов малого и среднего предпринимательства. Прослеживается тенденция снижения количества предпринимателей.

В ходе обсуждения инвестиционного климата вице-президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области А. Ильин предложил снизить стоимость электроэнергии для предпринимателей и рассмотреть возможность создания особой тарифной системы.

По завершению встречи в прокуратуре города Полярные Зори состоялся личный приём представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей первым заместителем прокурора Мурманской области.