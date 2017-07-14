Полярнозоринский бал выпускников – бронзовый призёр в конкурсе проекта «Школа Росатома»

Второй год подряд Полярнозоринский общегородской праздник в честь окончания школы становится одним из победителей в конкурсе проекта «Школа Росатома» на лучший выпускной вечер. В 2017 году «Ветер перемен» принес бронзу. В качестве награды в следующем учебном году 5 школьников получат путевки в отраслевую смену госкорпорации «Росатом» во всероссийский детский центр «Орлёнок».

«Празднование выпускного бала всем городом — это замечательная инициатива Росатома, когда представители разных поколений поздравляют вчерашних школьников со вступлением в новый жизненный этап. Наш «Ветер перемен» стал красивым завершением насыщенного различными событиями учебного года в уникальном проекте «Школа Росатома», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Благодаря участию муниципалитета в проектах «Школы Росатома» за прошедший учебный год в «Орлёнке» побывало 17 детей из Полярных Зорь. Там ребята смогли получить дополнительные знания в технических областях, опыт применения научных методов познания.