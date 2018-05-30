Полярные Зори – победитель Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

Город Полярные Зори стал победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Вместе с победой муниципалитет получит субсидию на реализацию представленного в ходе публичной защиты проекта по обустройству бульвара на улице Партизан Заполярья.

Подведение итогов конкурса состоялось сегодня в Москве. Этому предшествовала публичная защита финалистов, в ходе которой экспертные группы оценили 198 проектов от представителей 82 регионов Российской Федерации. Мурманскую область в финале конкурса также представляли Кандалакша, Ковдор и Мончегорск.

Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Для реализации 80 проектов-победителей из федерального бюджета выделено 5 млрд рублей.

Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг.