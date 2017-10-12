Полярные Зори готовятся к Мурманской деловой неделе

11 октября в администрации города Полярные Зори состоялась рабочая встреча организационного комитета по проведению круглого стола в рамках Мурманской деловой недели-2017. В обсуждении программы приняли участие глава города М.О. Пухов, директор Кольской АЭС В.В. Омельчук, заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Т.В. Русскова, заместитель председателя КНЦ РАН В.А. Маслобоев.

17 ноября в городе Полярные Зори впервые состоится круглый стол «Атомная Арктика и общество» в рамках Мурманской деловой недели. Мероприятие пройдет при поддержке правительства Мурманской области, администрации города Полярные Зори и Кольской АЭС. Ведется подготовка, организаторы стараются собрать на одной платформе промышленников, экологов, энергетиков. Кольская АЭС станет дискуссионной площадкой по обсуждению вопросов обеспечения экологической и радиационной безопасности, роли атомной промышленности в развитии Арктической зоны.

Свое участие в работе круглого стола уже подтвердили представители правительства Мурманской области, ФГУП «Атомфлот», филиала ФГУП «РосРАО» СЗЦ «СевРАО», Кольского научного центра РАН, Мурманской областной Думы. К участию также приглашены научные организации, заинтересованная общественность.