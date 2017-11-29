Полярные Зори идеально подходят для маленьких детей и пенсионеров - завершился Форум городских сообществ

В Центральной городской библиотеке города Полярные Зори проходил трехдневный интеллектуальный интенсив. Главными его темами стали город, перспективы его развития, культурные события, активность горожан. Как показала практика, все эти процессы связаны неразрывно.

Как, низкий уровень развития творческого кластера напрямую сказывается на серости внешнего облика города. Отсутствие краеведческого музея провоцирует потерю культурной идентичности. В городе нет площадки для обмена мнениями, для встреч креативного класса с бизнесом, для обсуждения проектов и поиска партнеров, потому не реализуются формы самоуправления, а горожане не участвуют в городских изменениях.

Как показали прикладные исследования, проведенные самими участниками, город Полярные Зори идеально подходит для маленьких детей и пенсионеров. Здесь развита детская и спортивная инфраструктура, обеспечена чистота и безопасность, в городе тихо и спокойно. Но выявлена критическая ситуация с занятостью молодежи, при том речь идет не о школьниках, а о активном населении в возрасте до 40 лет. Нет молодежных центров, лекториев, творческих мастерских, антикафе, коворкинг-пространств и прочих объектов современного постиндустриального города. Потому желание уехать и не возвращаться у школьников сменяется депрессивными настроениями рабочей молодежи.

По итогам форума стало ясно, что главным и самым мощным запросом участников является запрос на знания. При этом, требуются сложные городские компетенции – интерес проявлен к социологии, урбанистике, антропологии, дизайну, архитектуре, организации событий, анализу среды.

«Готовые решения, какими бы хорошими они не были, плохо принимаются горожанами. Причина в том, что человек думающий желает сам генерировать идеи, обсуждать, участвовать, быть полезным. Мы вскрыли для себя проблему вовлечения и поняли ошибку – людей приглашают только на этапе реализации и чаще всего только в форме финансового соучастия, - поясняет организатор Форума городских сообществ Алёна Кучерявенко, - таким образом, наш город наполняется штампованными детскими площадками и дешевыми одинаковыми лавочками. А Полярным Зорям нужна своя идентичность, особенные, встречающиеся только здесь, артобъекты, уютные общественные зоны, уникальные городские события».

Кстати, проведению городских событий был посвящён отдельный день форума. В будущем году город Полярные Зори отметит свое 50-летие и 45-летие со дня пуска первого энергоблока Кольской АЭС.

Предложение организаторов и участников Форума – создавать постоянно работающую площадку для взаимодействия активных городских сообществ, проводить там обучение по недостающим компетенциям, организовывать участие специалистов и экспертов самого высокого уровня.

Рефлексия участников звучала скорее как благодарность за возможность применить свои интеллектуальные способности: «Главный навык, полученный на Форуме, – это умение читать город, подходить к его анализу системно. Перед тем, как что-то менять, мы должны изучить спрос на изменения и узнать структуру целевых групп. Обычные скамейки бывают поставлены там, где никто никогда ими не воспользуется – на отшибе, у дороги, с видом на промзону или помойку».

Главным экспертом форума выступил Святослав Мурунов - урбанист, основатель сети Центров прикладной урбанистики, преподаватель МГУ им. Ломоносова, Сколково, Высшей школы брендинга. Внимание к событию проявили руководители на самом высоком уровне: в первый день интенсив посетили председатель городского Совета депутатов и заместитель главы города. Кроме того, к полярнозоринцам присоединились представители Министерства по внутренней политике, молодежных организаций области, предприниматели, активные горожане из Кандалакши и Апатит.

«Мы делаем вывод, что с задачей справились! Форум стал той площадкой, на которой смогли встретиться все участники городской жизни, более того, наладился диалог и обмен ресурсами, - подводит итоги форума его организатор, представитель Совета молодёжи г.Полярные Зори Оксана Колованова. - Благодарим Святослава Мурунова за бесценный опыт, которым он с нами поделился, и за мощнейший импульс, который был дан участникам Форума. Работа по реализации новых городских проектов началась прямо во время мероприятия. И мы приглашаем к сотрудничеству всех активных горожан. Наладить контакт можно через группу форума в социальных сетях и через городской Совет молодёжи».