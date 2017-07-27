Полярные Зори, Кольский район и ЗАТО Видяево - лучшие муниципалитеты Мурманской области по эффективности деятельности органов местного самоуправления

Межведомственная комиссия под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина подвела итоги оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области за 2016 год.

Эта работа в соответствии с федеральными установками проводится ежегодно в плановом режиме. Анализировались девять важнейших сфер: экономическое развитие территорий, дошкольное, общее и дополнительное образование, культура, физкультура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, ЖКХ, организация муниципального управления, энергосбережение и повышение энергетической эффективности. По каждой из сфер анализируется динамика показателей за последние три года и результаты социологического опроса населения.

По итогам 2016 года в большинстве муниципальных образований отмечена положительная тенденция роста среднемесячной начисленной заработной платы как работников крупных и средних предприятий, так и работников учреждений социальной сферы. Более чем в половине муниципалитетов региона зафиксировано увеличение темпов роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тысяч человек населения; объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на одного жителя; доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

По итогам заседания комиссии утверждён сводный доклад Мурманской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, составлен рейтинг муниципалитетов и определены лучшие.

В группе «городские округа» победителем стал город Полярные Зори, в группе «муниципальные районы» – Кольский район, в группе «закрытые административно-территориальные образования» – ЗАТО Видяево. Победителям будут предоставлены гранты из областного бюджета. Средства грантов можно будет потратить на улучшение материально-технической базы муниципальных образовательных, культурных или спортивных учреждений. При этом муниципалитеты обязаны будут улучшить значения показателей в выбранной сфере.