С рабочим визитом Полярные Зори посетил генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачёв. После посещения градообразующего предприятия глава Госкорпорации осмотрел городские объекты. В составе делегации первый заместитель генерального директора Локшин Александр Маркович и генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Петров Андрей Ювенальевич.

Поддержка территорий присутствия – одна из социально-важных задач крупнейшей государственной корпорации. На площадке Нашего парка гостей встретили глава города Максим Олегович Пухов и заместитель губернатора Мурманской области Евгений Викторович Никора.

«За пять лет 42 миллиона рублей были вложены в создание ухоженной парковой зоны, - пояснил глава города, - за это время были сформированы дорожки и площадки, установлены детские игровые комплексы и спортивные тренажеры, проведено несколько масштабных культурных мероприятий. Сейчас все силы брошены на строительство набережной в Нашем парке».

Об истории строительства парка рассказала Татьяна Григорьевна Плаксина. Именно благодаря активности городских общественных организаций и поддержке на уровне городских властей и руководства Кольской АЭС парк из мечты превратился в реальность.

О воплощении новых проектов доложила член Совета по реализации молодежной политики Оксана Сергеевна Колованова. На сегодняшний день существует идея создания современного скейт-парка. Для реализации задуманного требуются немалые финансовые средства, и городская молодежь рассчитывает получить поддержку Госкорпорации.

Евгений Викторович Никора предложил рассмотреть возможность участия ГК «Росатом» в финансировании строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Данный объект будет возведен в ближайшие годы и станет одним из самых крупных спортивных сооружений в муниципальном образовании.

Осмотрев парк, делегация отправилась в медико-санитарную часть №118. После посещения поликлинического комплекса и кабинета неотложной помощи гостям показали «Кабинет здорового ребенка», который был создан благодаря победе в одном из конкурсов социально-значимых проектов, организованном при поддержке ГК «Росатом». Руководитель медицинского учреждения Русских Вера Алексеевна рассказала о планах по ремонту помещений и закупке нового оборудования, а также сконцентрировала внимание на проблеме предоставления жилья иногородним специалистам.