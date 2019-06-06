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Мурманская область. Арктика06.06.19 09:50

Полярные Зори поумнеют с помощью «Росатома»

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019) сегодня откроется в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», а его работа завершится в субботу, 8 июня. Главная тема форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития». Программа состоит из четырёх тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее» и «Человек - прежде всего». Программа насчитывает более 120 мероприятий в различных форматах, в том числе два пленарных заседания, панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты.

Ожидается, что в работе форума примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин.

Не успели прозвучать фанфары об открытии форума, как региональное управление по взаимодействию со СМИ сообщило, что в  рамках Петербургского международного экономического форума Мурманской областью уже подписано соглашение о реализации совместных инициатив по внедрению цифровых решений по направлению «Умный город». Подписание проходило в присутствии первого заместителя генерального директора – директора блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилла Комарова.

Концепция «Умного города» позволяет выстроить грамотное и эффективное управление городскими ресурсами и инфраструктурой, сделать их комфортными, технологичными и доброжелательными к людям, вовлечь граждан в управление территориями на основе обратной связи с ними. У нас на территории региона уже есть первый город, который начал применять «умные» решения - Полярные Зори. В городе работает портал «Умные Полярные Зори», на который жители направляют сообщения о возникших проблемах городского хозяйства. Менее чем за два месяца поступило более 50 сообщений, по 25 из которых уже приняты соответствующие меры. Это только один элемент концепции «Умного города», подписанное соглашение позволит широко внедрять принципы «Умного города» с опытом и технологиями Госкорпорации «Росатом», считают в правительстве региона.

В рамках соглашения в Мурманской области планируется с опорой на технологию «Росатома» «Бережливый умный город» проанализировать потребности региона по вопросам реализации проектов цифровизации городского хозяйства и определить перспективные направления для реализации проектов в области «Умного города». В числе возможных элементов цифровизации рассматриваются создание единой информационной платформы, которая обеспечит интеллектуальное управление инфраструктурой и муниципальным имуществом городов Мурманской области; разработка и внедрение цифровых сервисов взаимодействия с населением для вовлечения граждан в решение вопросов городского управления; развитие элементов интеллектуальной транспортной инфраструктуры; внедрение цифровых технологий управления объектами комплекса жилищно-коммунального хозяйства; применение цифровых технологий для обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения.

Интегратором решений Госкорпорации «Росатом» выступает разработчик цифровых технологий и продуктов, платформенных цифровых решений «Умный город», «Умный регион» и других цифровых решений, применяемых для повышения эффективности регионального и муниципального управления, – компания «Русатом Инфраструктурные решения».

«Наше сотрудничество с правительством Мурманской области нацелено на создание комфортной цифровой среды и, как следствие, повышение качества жизни населения региона. Данное соглашение – очередной практический шаг в направлении реализации «бережливого умного города». Мы рады, что в «Росатоме» создается уникальная компетенция в области цифровизации муниципального управления, которая востребована в регионах России», - сказала Ксения Сухотина, генеральный директор ООО «Русатом Инфраструктурные решения».

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