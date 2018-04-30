Полярные Зори примут участие в акции «На работу на велосипеде»

18 мая многие россияне поедут на работу не как обычно, на автомобиле или общественном транспорте, а на велосипеде. Именно в этот день стартует акция «На работу на велосипеде». Акция проходит в России три раза в год. Она показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно. Цель акции - привлечение внимания к проблемам сохранения экологии города и улучшению транспортной доступности.

В 2017 году к акции присоединились 35 субъектов Российской Федерации. Личным примером ее поддержали депутаты Государственной думы, сотрудники министерств, руководители регионов и городов.