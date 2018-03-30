Полярные Зори станут центром проведения областного конкурса детских и юношеских любительских театров «Новая энергия»

31 марта и 1 апреля в городском Дворце культуры города Полярные Зори пройдёт областной конкурс детских и юношеских любительских театров «Новая энергия». Организатор мероприятия – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. В конкурсе примут участие 8 театральных коллективов из Полярных Зорь, Североморска, Мурманска, Полярного, Мончегорска, Оленегорска, Кандалакши, п.Зеленоборского. Возраст участников не превышает 18 лет.

Конкурсанты будут бороться за награды в следующих номинациях: «Лучшая режиссура», «Лучшая сценография», «Лучшее музыкальное оформление спектакля», «Лучшие костюмы», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль, «Лучшая мужская роль» и «Лучший актерский ансамбль».

Оценят выступления театральных коллективов Скоморох Наталья Борисовна - заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель «Культурно - досуговый Центр «Московский», режиссёр-постановщик (г. Санкт-Петербург); Бобров Андрей Андреевич - Лауреат премии Губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства, артист Мурманской областной филармонии; Вагайцев Владимир Николаевич - артист Мурманского областного драматического театра.

1 апреля в 17.00 состоятся закрытие областного конкурса детских и юношеских любительских театров «Новая энергия» и торжественная церемония награждения.

Мероприятие направлено на развитие сети детских и юношеских любительских театров Мурманской области, расширение творческих связей между театральными коллективами, совершенствование и пополнение репертуара детских театральных коллективов, повышение художественного уровня спектаклей и исполнительского мастерства.