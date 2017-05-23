Полярные Зори завоевали первый в истории города кубок по ГТО

Во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), который проходил в Мурманске для всех категорий населения, приняли участие 97 участников из 9 муниципальных образований Мурманской области, в том числе представители г.Полярные Зори.

Участники фестиваля ГТО в возрасте от 9 до 69 лет сдавали тесты в беге на 60, 100 и 2000 метров, прыжках в длину с места, выполняли упражнения на гибкость, подтягивании на перекладине (мальчики, юноши и мужчины), сгибании и разгибании рук в упоре лёжа (девочки, девушки и женщины), в плавании на 50 метров вольным стилем.

В командном первенстве в возрастной категории участников 2 - 5 ступеней победила команда ЗАТО Александровск, в возрастной категории 6 -7 ступеней - команда г.Мурманска, среди участников 8-10 ступеней – команда Ковдорского района. Полярнозоринцы привезли домой кубок за третье место в категории старше 40 лет. Это первый кубок команды города Полярные Зори в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.