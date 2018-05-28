Полярный день - новый потенциал для турбизнеса Мурманска и региона

На прошлой неделе администрация мурманского отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» разослала в более чем 50 крупных турагентств письмо с приглашением направлять туристов в Мурманскую область полюбоваться таким экзотическим и красивым явлением, как полярный день.

Основной упор при этом руководство отеля делает на том, что в июне 2018 года любителям ночного солнца и белых ночей стало очень дорого выезжать, например, в Санкт-Петербург из-за Чемпионата мира по футболу, так как уже сейчас многие отели города на Неве переполнены, а цены на все услуги в городах мундиаля резко идут вверх.

Так что у Мурманской области летом этого года появляется шанс получить дополнительный приток туристов, и, если эти усилия увенчаются успехом, то от этого выиграет городской и областной бюджеты.