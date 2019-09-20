В рамках программы обновления научно-исследовательского флота Полярный филиал ВНИРО получит три новых судна - крупнотоннажное и среднетоннажное для Мурманска и судно меньших размеров для архангельского отделения, сообщает Fishnews.

Сейчас за Полярным филиалом ВНИРО (ПИНРО) закреплено девять средних и малоразмерных судов. Все они достаточно возрастные, хотя техническое состояние у них разное. НИС «Фритьоф Нансен» и «ПИНРО-1» уже не проводят работы в рамках госзадания и подготовлены к списанию. НИС третьего поколения «Вильнюс», использующийся для тралово-акустических съемок, за все время эксплуатации ни разу не проходило модернизацию.

«ПИНРО пока удается полностью выполнять госзадание, но вопрос обновления научно-исследовательских судов сегодня крайне актуален. К примеру, наши партнеры - Норвегия, Исландия, Канада, Фарерские острова - используют для морских ресурсных исследований исключительно НИС четвертого и пятого поколений», - рассказал директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Безусловным подспорьем для ПИНРО он назвал НИС «Профессор Леванидов», которое в октябре будет передано филиалу после завершения трансарктического перехода с Дальнего Востока. «В среднесрочной перспективе оно закроет работы по госзаданию, однако его ресурс также ограничен из-за большого срока эксплуатации», - отметил руководитель ВНИРО.

По информации института, в рамках развития материально-технической базы рыбохозяйственной науки в период 2020-2025 гг. планируется построить пять среднетоннажных судов длиной 80 м ледового класса Arc4 с неограниченным районом плавания и два среднетоннажных судна длиной 40 м с районом плавания во внутренних и окраинных морях России. Кроме того, подготовлена проектная документация по строительству трех флагманских крупнотоннажных судов длиной 120 м.

«Закладка научно-исследовательских рыболовных судов (НИРС) состоится в 2020 г. на российских верфях. Финансовые средства на ее реализацию уже заложены в проекте федерального бюджета, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Мурманск по нашему плану получит одно крупнотоннажное и одно среднетоннажное судно, Архангельск (Северное отделение ПИНРО - СевПИНРО) - одно малое судно длиной 40 м», - уточнил Кирилл Колончин.