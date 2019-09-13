Помещения отделений почтовой связи охраняли незаконно

Прокуратура Мурманской области обратилась в Арбитражный суд Мурманской области в публичных интересах Российской Федерации в лице Минкомсвязи России с иском к Федеральному государственному унитарному предприятию и частной охранной организации о признании недействительным договора по централизованной охране отделений почтовой связи.

Основанием для обращения прокурора в суд послужило то обстоятельство, что оспариваемый договор заключён в отношении объектов, являющихся федеральной собственностью, которые в силу закона подлежат государственной охране и не могут охраняться силами частной охранной организации.

В соответствии с законом, частная охранная деятельность не распространяется на здания (помещения), строения, сооружения, прилегающие к ним территории и акватории федеральных органов законодательной и исполнительной власти, органов законодательной (представительной) и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов Российской Федерации.

Установление указанного ограничения направлено на надлежащее обеспечение безопасности указанных объектов ввиду их особого статуса.

Решением Арбитражного суда Мурманской области иск прокуратуры Мурманской области удовлетворён, договор признан недействительным.

Судебное решение в законную силу не ступило.