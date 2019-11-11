Помогут ли региональному здравоохранению 114 мероприятий из списка первоочередных мер, покажет время

До конца года в Мурманской области будут реализованы все 114 мероприятий из списка первоочередных мер, направленных на обеспечение доступности медпомощи в регионе, а лучшие практики предстоит внедрить повсеместно. Сегодня в региональном правительстве на оперативном «сверили часы» хода выполнения утверждённого ещё весной перечня задач.

Как доложила заместитель министра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова, 74% от запланированных мероприятий Плана завершены с нарастающим итогом, оставшиеся – имеют срок реализации до конца года. К ним, в том числе, относится создание новых и ремонт существующих фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах Килпъявр, Магнетиты, Ковдозеро, Щукозеро. Работы на этих объектах продолжаются и находятся под постоянным контролем всех ответственных ведомств.

Из реализованных недавно задач: с 1 ноября в Мончегорской стоматологической поликлинике открыт детский кабинет с отдельной зоной ожидания. За неделю работы в нём принято порядка 70 пациентов. С середины октября в Мурманской городской детской поликлинике № 4 начал функционировать кабинет по охране зрения.

Кроме того, в настоящее время завершены мероприятия по оснащению бригад скорой помощи мобильными рабочими местами. Выполнена поставка серверного оборудования, терминальных станций и планшетных компьютеров.

Как сообщила заместитель министра, с начала года осуществлено свыше 140 санитарно-авиационных эвакуаций, в медицинские учреждения вертолётом доставлено 174 человека.

В детской поликлинике № 1 оптимизированы процессы приема нескольких специалистов, перестроена маршрутизация пациентов. Это позволило сократить сроки ожидания планового приема врача-офтальмолога с 18 до 12 дней, врача-педиатра – в 2 раза, с 14 до 7 дней.

По итогам доклада, губернатор поручил внимательно изучить лучшие практики, внедрённые в медицинских учреждениях, и самые удачные распространить на другие организации Мурманской области. Он отметил, что надо добиться, чтобы были реально сокращены сроки ожидания приёма и действительно повышена доступность медпомощи для граждан.