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Мурманская область. Арктика09.07.19 09:15

Поморская гребная регата и «Солнечные ночи» - два уникальных спортивных праздника на одной неделе

В ближайшие дни, 12-13 июля, в Мурманской области пройдут сразу  два уникальных мероприятия, которые являются своеобразной визитной карточкой спортивной жизни Кольского полуострова.

13 июля в Терском районе, пос. Умба, акватория Малой Пирь-губы, пройдёт Поморская гребная регата - ежегодный праздник культуры поморского народа.

Напомним, впервые регата проведена в 1998 году. В соревнованиях могут принять участие все желающие от 14 лет, имеющие деревянную лодку (карбас, подъездок) или взявшие ее напрокат у местных жителей. Постоянные гости и участники фестиваля – команды из Мурманской области, Санкт-Петербурга. Участники регаты соревнуются в четырёх номинациях: гонки на 4-х весельных карбасах (3 км); гонки на 2-х весельных лодках-подъездках (3 км); женские гонки на 2-х весельных лодках-подъездках (2 км); эстафета (2 км). Основная цель мероприятия - сохранение и развитие самобытных традиций и обычаев поморов, пропаганда здорового образа жизни.

Сегодня регата превратилась в красочный весёлый праздник, но в древности эти соревнования носили вполне прагматичный характер – победители гребной регаты получали лучшие участки для ловли сёмги.

А с 12 по 13 июля в кировско-апатитском районе пройдут региональные соревнования по лёгкой атлетике «Солнечные ночи».

Это спортивное событие, привлекающее любителей и профессионалов бега Мурманской области и за её пределами. Программа состоит из двух основных стартов и забегов-саттелитов: бег по шоссе (полумарафон, 10 и 3 км); горный бег (вверх) (10,42 и 4 км). Время стартов – вечернее в 23.45 и 22.30, в это время на территории Кольского полуострова царит полярный день и солнце не покидает горизонт.

Свою историю этот пробег начинает с 1982 года. Вдохновленные уникальным легкоатлетическим пробегом на горном рельефе во французском городе Шамони, инициаторы решили провести такой же у нас. Стартовали из Кировска, от «кривой столовой» (сейчас гостиница «Северная»). Для участия в пробеге приехали даже спортсмены из Франции, предположив, что на Севере не может быть «бегунов», а значит – и соперников не будет. Однако, лучше 7-го результата тогда никто из них не показал. Вторую жизнь после длительного перерыва пробегу «Солнечные ночи» уже в начале 2000-х «вдохнул» работник Центрального рудника АО «Апатит» Александр Белов (памяти которого проводятся соревнования). Ежегодный маршрут пролегает по автодороге в сторону бывшего Центрального рудника АО «Апатит» (до плато «Расвумчорр»). Дистанция забега - 10 км 420 метров, с перепадом высот в 800 метров - такой вызов в условиях Русского Севера готов сделать сам себе не каждый. И с 2017 года «Солнечные ночи» по согласованию с Комитетом горного бега России проводятся как этап Гран При России по горному бегу. В 2018 году организаторы «Солнечных ночей» расширили программу соревнований, включив в нее полумарафонскую дистанцию. Возвращение исторического «ночного» времени старта также произошло в 2018 году.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, старт 12 июля в 23.45 (бег по шоссе) по автодороге г. Апатиты - аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко), старт 13 июля в 22.30 (горный бег) от поворота на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск).

 

 

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