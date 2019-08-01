Поморской козуле посвящен сельский праздник на Терском берегу

3 августа в старинном селе Кузрека состоится праздник, посвященный поморской козуле – обрядовому печенью. Эти маленькие фигурки из ржаного теста пекли в поморских семьях с XII века.

Праздник поморской козули проходит в 30 километрах от районного центра Умбы – в селе Кузрека, он знакомит с историей и легендами Терского берега. В программе – выступления фольклорных коллективов, народные игры и хороводы, ярмарка народных мастеров, угощение блюдами поморской кухни, мастер-классы по лепке поморской козули, конкурс огородных пугал и народных забав.

Праздник начнется в 11 часов работой «Улицы мастеров» и «Обжорного ряда». Торжественная церемония открытия состоится в 12.00.

В концертной программе «Празднику Поморской козули – 10 лет!» примут участие народные самодеятельные коллективы из Умбы, Новгорода, городов Мурманской области.

Со своей программой на праздник приедут специалисты учреждения социального обслуживания, они научат рисованию стеклянными шариками, оформлению открыток в технике монотипия, войлоковалянию. Все желающие смогут сделать текстильное оригами, картины из шерсти, куклу-оберег «Северная берегиня» и др. Для родителей с детьми психологи готовы провести занятие с элементами тренинга.