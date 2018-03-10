Помощник, помогая жительнице Оленегорска по хозяйству, сам рассчитал, сколько он заработал

В отдел полиции Оленегорска обратилась горожанка с заявлением о хищении денег. Как пояснила потерпевшая полицейским, накануне ей необходима была помощь по хозяйству в квартире. Она позвала знакомого. После того как он выполнил работу, пенсионерка предложила ему ужин и спиртные напитки. Позже она обратилась к гостю с просьбой сходить в магазин и обналичить некоторую сумму. Женщина, передав ему свою банковскую карту, написала пароль на отрезке бумаге. Через некоторое время потерпевшей на телефон пришли сообщения, сначала о совершенной покупке, затем о снятии наличных денег с карты в размере 30 тысяч рублей.

Вернувшись в квартиру, подозреваемый передал деньги хозяйке карты, но на следующий день доверчивая северянка не досчиталась 4 тысяч рублей.

Как сообщает УМВД России по Мурманской области, в отношении мужчины 1982 года рождения ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.