Поможем нашим землякам

Большинство мужчин несёт на своих плечах тяжёлое бремя ответственности за судьбу своих любимых, родных, близких и знакомых. Таким был и Антон Жучев, наш земляк, любимый муж, любимый отец, опора пожилой матери, прекрасный работник. Он был защитой и опорой для многих. Но сейчас нужна поддержка земляков ему.

Жизнь Антона до 2016 года складывалась счастливо, как и для большинства из нас. Учёба, армия, работа, семья… Антона Жучева, электросварщика судокорпусного цеха № 15 СРЗ «Нерпа», знают многие жители Снежногорска. Это добросовестный работник, семьянин, любящий муж и прекрасный отец двух подростков, который жизни не чаял в них, отдавая им всего себя. Но летом 2016 года во время отпуска Антон получил тяжелейшую травму позвоночника.

Челябинские врачи спасли ему жизнь, но не смогли вернуть подвижность. 36-летнему мужчине врачи поставили страшный диагноз: «позвоночно-спинномозговая травма шейного отдела позвоночника, вывих 4 позвонка, ушиб спинного мозга». Теперь он парализован, инвалид первой группы.

Антону, как сильному мужику, тяжело осознавать своё положение, когда не он является опорой семьи, а его близкие поддерживают его по мере своих сил.

Его жене Алёне пришлось уйти с работы, чтобы ухаживать за любимым человеком. А ему требуется постоянное внимание и забота, так как Антон не может самостоятельно передвигаться и у него не двигаются руки.

Семья живёт на пенсию Антона и пособие детей. Этих средств хватает только на самое необходимое – питание. Их по мере возможностей поддерживает мама Антона – Татьяна Жучева.

Реабилитацией нашего земляка занимались и столичные врачи из Московского лечебного центра, но пока их усилия не привели к положительным изменениям, хотя динамика на улучшение наметилась. У Антона восстанавливаются двигательные функции рук, он стал немного поднимать их. Как бы ему не было больно и тяжело, он хочет вернуться к активной жизни.

В ближайшее время Антону предстоит пройти третий реабилитационный курс в п.Голубое Московской области. Но для ускорения процесса реабилитации и облегчения жизни семьи Жучевых остро необходим электрический подъёмник для инвалидов «Миник», который поможет родным поднимать при необходимости инвалида с кровати, пересаживать его в кресло, перевозить его в туалет, ванную, на кухню, подвести к окну, чтобы он мог посмотреть на мир. Стоимость этого чудо механизма 153 тысячи рублей. Семья не может откладывать деньги из своих скудных средств на его приобретение. Алёна обращалась за помощью к депутатам Мурманской областной Думы, в региональное Министерство социальной защиты, в профком предприятия, где работал Антон. Постоянно ходить по коридорам власти она не может, так как ей надо помогать любимому человеку, воспитывать двух детей – школьников.

Редакция «РПГ» откликнулась на просьбу знакомых этой семьи, чтобы обратиться к жителям региона с просьбой о помощи Антону Жучеву. Понятно, что 100–200 рублей сегодня сумма для кого-то кажется смешной, но ручеёк от таких добрых пожертвований поможет Антону и Алёне почувствовать нашу доброту, поможет им поверить в то, что в их семью может вернуться надёжная опора и защита – выздоровевший муж и отец.

Деньги можно перечислять на карту Сбербанка Антона Жучева

№ 4276410013553730.

Телефон +7-951-296-44-76 (привязан к карте).