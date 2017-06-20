Понадобилось порядка 30 лет, чтобы превысить показатель по грузопотоку СМП 80-х годов прошлого столетия

Рост грузопотока по Северному морскому пути возрастет до 80 млн тонн к 2029 году, в то время как по итогам 2016 года он составлял 7,5 млн тонн, заявил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша.

«Опираясь на оценки ряда экспертов, а также на намерения крупных российских компаний и предварительные переговоры с рядом ключевых игроков, мы ожидаем рост грузопотока по СМП к 2029 году до 80 миллионов тонн. В основном это будут сжиженный природный газ, сырая нефть, уголь и металлы», - сказал Рукша в интервью, опубликованном сегодня в газете «Известия».

По его словам, «реализуемые национальные арктические проекты к 2024 году выйдут на совокупный показатель 40 миллионов тонн».

Гендиректор ФГУП «Атомфлот» также отметил, что «максимальный грузопоток по СМП в 80-е годы прошлого столетия составил 6,5 миллиона тонн в год. Понадобилось порядка 30 лет, чтобы превысить этот показатель и выйти по итогам 2016 года на 7,5 миллиона тонн».

«То есть получается, что с точки зрения одной только перевозки грузов СМП в настоящий момент используется на 10%. Но потенциал роста, причём подтвержденный потенциал, у него огромный. И в приведённой цифре нет международных транзитов, а их эффективность уже была ранее доказана на практике», - подчеркнул Рукша.