Понастроили тут - судом запрещена эксплуатация здания бани «Громада»

Определением Октябрьского районного суда запрещена эксплуатация объекта недвижимости – здания бани № 5, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Щербакова, 9.

Как сообщает администрация города Мурманска, комитетом по строительству администрации города Мурманска выявлена самовольная реконструкция и другие строительные работы, которые снизили несущие способности конструкций здания. Требования безопасности не соблюдены, эксплуатация объекта создает угрозу жизни и здоровью людей.

Так, из-за построенного бассейна нагрузка на несущие конструкции – плиту перекрытия – выросла более чем на 20 тонн, были увеличены существующие чаши бассейнов, в бетонном полу - многочисленные трещины.

Полный список повреждений должен быть выявлен в ходе обследования строительных конструкций объекта недвижимости, которое обязан выполнить собственник здания – АО «Здоровье».

Определение суда приведено к немедленному исполнению.