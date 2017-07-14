Поножовщина на стройплощадке в Мурманске

В отдел полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску поступило сообщение из медучреждения о госпитализации местного жителя 1985 года рождения с телесными повреждениями в виде проникающего ранения плеча. Врачи квалифицировали их, как причинившие тяжкий вред здоровью.

Полицейские опросили потерпевшего и установили, что травмы ему были нанесены на месте работы - строительной площадке, расположенной по улице Шевченко. Там у него произошёл конфликт с одним из рабочих, внезапно начавшийся на почве неприязненных отношений. В результате ссоры злоумышленник нанёс пострадавшему удара ножом в область левого плеча.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый 1985 года рождения был задержан и доставлен в отдел полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении него следователем отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.